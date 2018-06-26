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Полиция установила 14 человек, подозреваемых в нападении на поселение ромов во Львове. Об этом заявил глава Национальной полиции Сергей Князев, сообщает департамент коммуникации Нацполиции.

По его словам, 20-летний организатор нападения раздал несовершеннолетним различные орудия, кому молоток, кому трубу и отметил, что у них четыре минуты на захват палаток поселения.

«На сегодняшний момент мы имеем 14 человек, подозреваемых в совершении этого правонарушения. Восемь человек полиция задержала сразу», - отметил Князев.

Он подчеркнул, что полиция сработала и задержала подозреваемых.

«Однако - это проблема более широкая и касается всего общества. Сейчас переживают за детей не только родители пострадавших, но и родители задержанных несовершеннолетних под стенами суда», - отметил Князев.

Как сообщал ForUm, 23 июня в 23:25 в полицию поступило сообщение о том, что в лесном массиве на окраине Львова группа неизвестных лиц в масках напала на лагерь ромов.

Сотрудники львовской полиции оперативно задержали молодых людей в возрасте 16-17 лет, жителей Львова, подозреваемых в причастности к нападению. Полиция объявила о подозрении восьми задержанным.

Максимальный срок наказания, который грозит злоумышленникам – до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Подозреваемые в нападении признали свою принадлежность к незарегистрированной группировке «Трезвая и злая молодежь», которая использовала символику ультраправой националистической организации Misanthropic Division.

25 июня Пустомытовский районный суд Львовской области арестовал двоих подозреваемых в нападении без права внесения залога.

Служба безопасности Украины допускает причастность России к нападению на табор. Глава МВД Арсен Аваков также не исключает причастность РФ к нападению.
ForUm

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