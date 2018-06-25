Среди подростков, напавших на лагерь ромов на окраине Львова, – девять учеников двух львовских школ. Как сообщил в понедельник руководитель Нацполиции Львовщины Валерий Середа, пятеро задержанных учатся в школе №83, а четверо – в школе №36, передает Zaxid.net.

Ранее полицейские сообщали, что задержали семерых участников нападения в возрасте 16-17 лет и организатора преступления, которым оказался 20-летний Андрей Тычка. Впоследствии прокуратура сообщила о задержании 11 участников нападения.

Как сообщал ForUm, 23 июня в 23:25 в полицию поступило сообщение о том, что в лесном массиве на окраине Львова группа неизвестных лиц в масках напала на лагерь, в котором проживают ромы.

Сотрудники львовской полиции оперативно задержали семерых молодых людей в возрасте 16-17 лет, жителей Львова, подозреваемых в причастности к нападению.

Максимальный срок наказания, который грозит злоумышленникам – до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Подозреваемые в нападении признали свою принадлежность к незарегистрированной группировке «Трезвая и зла молодежь», которая использовала символику ультраправой националистической организации Misanthropic Division.

Это не первое нападение на цыганские лагеря во Львове. В мае около 30 человек сожгли лагерь ромов у поселка Рудное, несколько человек тогда также получили повреждения и были госпитализированы в больницу. Впоследствии цыгане вернулись в этот лагерь, однако в начале июня вновь его покинули по требованию полиции. Расследование предыдущих нападений на лагеря цыган в Львове так и не завершили.