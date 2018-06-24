23 июня в 23:25 в полицию поступило сообщение о том, что в лесном массиве на окраине Львова группа неизвестных лиц в масках напала на лагерь, в котором проживают ромы.

Об этом сообщает пресс-служба облполиции.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, работники других служб и подразделений полиции Львовщины. Полицейские прекратили правонарушения и задержали семь человек, причастных к нападению.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщал ForUm, в Украине участились нападения на поселения ромов.

Так, 7 июня представители «Национальных дружин» разгромили лагерь ромов в Национальном парке «Голосеевский» на территории Святошинского района Киева. .

22 мая радикально настроенные лица сожгли лагерь росов, расположенный в Великогаивском лесу в Тернопольской области.

9 мая в Железнодорожном районе Львова неизвестные сожгли лагерь ромов. По этому факту было открыто уголовное производство.

21 апреля Сергей Мазур, называющий себя координатором «С14», сообщил о демонтаже стихийного поселения ромов на Лысой горе и «безопасном сжигании» палаток его жителей. Кроме того, он анонсировал «новые рейды».