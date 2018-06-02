Среди журналистов, которых вызвали в Службу безопасности Украины по делу «убийства» журналиста Аркадия Бабченко, были также телеведущая Татьяна Даниленко и шеф-редактор издания «Левый берег» Соня Кошкина, сообщает Громадське.

Даниленко подтвердила, что была на встрече с руководством Службы безопасности.

По ее словам, в списке примерно треть - журналисты. Также есть те, кто просто активно пишет в Facebook.

Даниленко добавила, что в СБУ предупредили, что будут предоставлять охрану людям из списка.

Издание также обратилось к Соне Кошкиной с вопросом, была ли она в списке. Кошкина ответила утвердительно.

Ранее Громадське обратилось к журналисту Осману Пашаеву и он подтвердил, что его также вызвали в СБУ из-за инсценировки «убийства» российского журналиста Аркадия Бабченко.

Напомним, вечером 29 мая полиция сообщила, что журналиста Аркадия Бабченко убили в Киеве выстрелом в спину.

30 мая глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил, что Бабченко жив, а его «убийство» было инсценировано.

Сотрудники спецслужбы задержали организатора покушения Бориса Германа. 31 мая Шевченковский районный суд его арестовал на 2 месяца без права на внесения залога.

По данным ГПУ, во время разговоров организатор преступления упоминал о списке из 30 человек, которых планируют устранить помимо Бабченко. Поэтому правоохранители решили инсценировать гибель журналиста, чтобы получить этот перечень.

Позже генпрокурор сообщил, что следствие получило список 47 потенциальных жертв, им будет предоставлена охрана.

Журналисты Матвей Ганапольский и Евгений Киселев сообщили, что также встретились с украинскими правоохранителями, которые рассказали о списке нежелательных для российской власти людей.