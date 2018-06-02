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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд призвала называть то, что творится в Украине войной, а не замороженным конфликтом.

Об этом она заявила на конференции имени бывшего президента Леннарта Мэри, сообщает «Европейская правда».

«В Украине только в течение прошлой недели во время обстрелов были убиты четверо людей, в том числе 15-летняя девочка, еще 15 человек получили ранения. Это не замороженный конфликт - это война», - заявила Кальюлайд.

Она также напомнила, что в этом году исполняется 10 лет, как Запад ничего не смог сделать с оккупацией грузинских территорий.

«Мы внимательно подбираем слова, называя зловещую линию оккупации в Грузии чем-то другим. Когда я в октябре спросила у мониторинговой миссии ЕС, почему мы используем эвфемизмы вроде «административная пограничная линия», мне не смогли ответить», - отметила президент Эстонии.

Она напомнила о своем визите в Украину на прошлой неделе и отметила значительный прогресс, которого удалось достичь.

«Но это будет потеряно, если мы забудем. Если будем игнорировать. Если поставим наши экономические интересы на первое, а ценности – на второе место. Или просто будем чувствовать собственное бессилие, делая вид, будто война не идет здесь, в Европе уже четвертый год» - заявила Кальюлайд.

«Основанный на правилах демократический и либеральный миропорядок сохранится только тогда, когда мы больше не будем притворяться, что нас не оказывают давление те, кто считает, что интересы сильных намного важнее, чем свобода государств и народов», – подчеркнула президент Эстонии.

Напомним, 24 мая Кальюлайд посетила КПВВ «Майорск» на Донбассе. Она стала первой среди глав иностранных государств, посетившей Донбасс.
ForUm

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