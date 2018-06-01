Следствие получило список 47 потенциальных жертв, которые могли стать жертвами российских спецслужб наряду с журналистом Аркадием Бабченко. Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

«После заказа убийства Бабченко организатор Герман предложил исполнителю Ц. (который действовал в сотрудничестве с СБУ) убить еще 2 человек. При этом он отметил, что существует целый список из более 30 человек, которых хотят уничтожить российские спецслужбы», – отметил он.

По словам генпрокурора, задержание Германа до теракта не обезвредило бы угрозу всем этим людям. Имитация убийства давала возможность получить дополнительную информацию о списке и о заказчике. « В результате этой оперативной комбинации следствие получило список из 47 человек, которые могли быть следующими жертвами террористов. Преимущественно, это – известные украинские и бывшие российские журналисты. Сегодня они уведомлены об опасности и организуется их защита», – подчеркнул Луценко.

Он также добавил, что следствие также получило важные доказательства связей Германа с российскими спецслужбами, о чем будет сообщено позже.

Напомним, вечером 29 мая полиция сообщила, что журналиста Аркадия Бабченко убили в Киеве выстрелом в спину.

30 мая глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил, что Бабченко жив, а его «убийство» было инсценировано.

Сотрудники спецслужбы задержали организатора покушения Бориса Германа. 31 мая Шевченковский районный суд его арестовал на 2 месяца без права на внесения залога.

По данным ГПУ, во время разговоров организатор преступления упоминал о списке из 30 человек, которых планируют устранить помимо Бабченко. Поэтому правоохранители решили инсценировать гибель журналиста, чтобы получить этот перечень.

Ранее генпрокурор сообщил, что 30 лицам, которые могли стать жертвами российских спецслужб наряду с Бабченко, будет предоставлена охрана.