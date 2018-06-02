Вчера, 1 июня, в Металлургическом районе Кривого Рога неизвестные застрелили и выбросили мужчину из автомобиля во время движения.

Очевидцы случившегося рассказали, что между группой мужчин возникла ссора, после которой несколько человек схватили парня и погрузили в Mercedes Benz Sprinter, сообщает «Первый криворожский».

В автомобиле прозвучало два выстрела, после которых, по словам очевидцев, из авто на ходу выбросили человека.



С места происшествия мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. По информации источников, он скончался в больнице.