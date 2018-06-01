Получен полный список 30 человек, которые могли стать жертвами российских спецслужб наряду с журналистом Аркадием Бабченко, каждому из них будет предоставлена охрана.

Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в программе «Право на власть» на телеканале 1+1, передает 112 Украина.

«У нас есть этот список. Сейчас он находится в руках СБУ, и все перечисленные в нем люди, получат надлежащую охрану от тех, кто заказал их смерть», - сказал Луценко.

Напомним, вечером 29 мая полиция сообщила, что журналиста Аркадия Бабченко убили в Киеве выстрелом в спину.

30 мая глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил, что Бабченко жив, а его «убийство» было инсценировано.

По данным ГПУ, во время разговоров организатор преступления «Г» упоминал о списке из 30 человек, которых планируют устранить помимо Бабченко. Поэтому правоохранители решили инсценировать гибель журналиста, чтобы получить этот перечень.