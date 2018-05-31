Подозреваемый в организации покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко – известный волонтер и директор компании по производству оружия. Об этом сообщил адвокат Бориса Германа Евгений Солодко.

«Итак, об организаторе «покушения на убийство» Аркадия Бабченко – его зовут Борис Герман, исполнительный директор украинско-немецкого СП «Шмайсер», единственного негосударственного предприятия по производству оружия в нашей стране», - написал он в Facebook.

По словам адвоката, Герман известен своей волонтерской деятельностью для нужд АТО.

«Именно его оптика стоит на винтовках наших снайперов, именно он модернизирует и создает мощнейшие снайперские комплексы на базе существующего армейского вооружения. Юрист по образованию он давно выбрал для себя любимое дело – оружие», - заявил адвокат.

Он отметил, что сегодня Шевченковский суд будет избирать ему меру пресечения.

«СБУ аргументирует необходимость содержания под стражей тем, что во-первых, заказчики убийства Бабченко, судя из документов, так и остались неустановленными. Их даже не искали. Во-вторых, из разговоров Бориса с «киллером» следует, что его квартира и завод за последние полгода неоднократно обыскивались той же СБУ с сотрудниками которой пришлось поделиться – в протоколе упоминаются 70 тысяч долларов. Третье – в переписке в мессенджерах речь идет о чем угодно, но не об убийстве, а вот предположений «киллера» и допрашивающего его сотрудника сколько угодно», - заявил адвокат.

Напомним, вечером 29 мая полиция сообщила, что журналиста Аркадия Бабченко убили в Киеве выстрелом в спину.

30 мая глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил, что Бабченко жив, а его «убийство» было инсценировано.

По данным СБУ, убийство журналиста заказали российские спецслужбы.

Сотрудники спецслужбы задержали организатора покушения. Выполнить задание он предложил своему знакомому – бывшему участнику АТО – за денежное вознаграждение 30 тыс. долларов США.

Грицак отметил, что задержанный планировал устранить 30 человек на территории Украины.

Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что мужчина, который по планам российских спецслужб должен был убить Бабченко, будет проходить по делу как свидетель.