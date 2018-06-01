Журналисты Матвей Ганапольский и Евгений Киселев рассказали, что встретились с украинскими правоохранителями, которые рассказали о списке нежелательных для российской власти людей.

«Это была встреча, связанная с делом Бабченко и с вопросами безопасности журналистов, работающих в Украине ... Это была служебная встреча по вопросам безопасности для тех людей, которые находятся в этом списке», - рассказал Ганапольский, сообщает «Украинская правда».

Он отметил, что присутствующие подписали специальный документ о неразглашении, «потому скажем только то, что можно сказать».

«Смысл заключается в том, что нам надо быть внимательными, потому что те, кто организовывали покушение на Бабченко, это люди, которые будут пытаться осуществить реванш, поэтому всем нужно быть внимательными», - отметил журналист.

По его словам, эта встреча не имела целью пиар действий силовиков.

«Единственное, что я могу сказать, что в этом списке, когда его обнаружили, были не 30 фамилий, а 47», - добавил Ганапольский.

Он рассказал, что присутствующим дали ознакомиться «с некоторыми материалами, которые, кстати, потом будут показаны», чтобы «показать серьезность этого дела».

«И я сделал вывод ... это действительно была серьезная история, с проплаченными деньгами ... с целью убийства Бабченко», - отметил журналист.

Евгений Киселев добавил, что у него «никогда не было особенно сомнений, что моя фамилия там есть».

Напомним, вечером 29 мая полиция сообщила, что журналиста Аркадия Бабченко убили в Киеве выстрелом в спину.

30 мая глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил, что Бабченко жив, а его «убийство» было инсценировано.

Сотрудники спецслужбы задержали организатора покушения Бориса Германа. 31 мая Шевченковский районный суд его арестовал на 2 месяца без права на внесения залога.

По данным ГПУ, во время разговоров организатор преступления упоминал о списке из 30 человек, которых планируют устранить помимо Бабченко. Поэтому правоохранители решили инсценировать гибель журналиста, чтобы получить этот перечень.

Позже генпрокурор сообщил, что следствие получило список 47 потенциальных жертв, им будет предоставлена охрана.