также в разделеОбщество
Адвокаты: «Цензор.нет» вновь распространяет неправдивую информацию про Иванющенко 17
1 июня. Картина дня 17
Луценко: За последние 2,5 года имитация убийства использовалась более 30 раз 15
Нынешний май стал одним из самых теплых за всю историю наблюдений 12
ГМС: Вышинский не может выйти из украинского гражданства 32
Луценко: Следствие получило список 47 потенциальных жертв спецслужб РФ 61
Чиновника «Укрзализныци» поймали на взятке в 350 тысяч 23
Луценко и Грицак отчитались перед послами о спецоперации с Бабченко 26
Порошенко уволил главу РГА, мешавшего инвесторам 18
Мать экс-регионалки Бережной облили зеленкой 34
Герман назвал заказчиком покушения на Бабченко своего близкого друга 54
Бабченко охраняют сотрудники СБУ 20
У Гройсмана назвали информацию о возможном срыве транша МВФ «мифологией» 22
Желающие получить гражданство будут сдавать экзамен по украинскому 31
СМИ: Демчина, находясь под следствием, купил Range Rover 24
Суд отменил санкции против скандального польского евродепутата 21
Дело Бабченко: СБУ заявила об угрозе безопасности других граждан 37
Прокуратура: Герман не был агентом контрразведки 30

Журналисты Матвей Ганапольский и Евгений Киселев рассказали, что встретились с украинскими правоохранителями, которые рассказали о списке нежелательных для российской власти людей.

«Это была встреча, связанная с делом Бабченко и с вопросами безопасности журналистов, работающих в Украине ... Это была служебная встреча по вопросам безопасности для тех людей, которые находятся в этом списке», - рассказал Ганапольский, сообщает «Украинская правда».

Он отметил, что присутствующие подписали специальный документ о неразглашении, «потому скажем только то, что можно сказать».

«Смысл заключается в том, что нам надо быть внимательными, потому что те, кто организовывали покушение на Бабченко, это люди, которые будут пытаться осуществить реванш, поэтому всем нужно быть внимательными», - отметил журналист.

По его словам, эта встреча не имела целью пиар действий силовиков.

«Единственное, что я могу сказать, что в этом списке, когда его обнаружили, были не 30 фамилий, а 47», - добавил Ганапольский.

Он рассказал, что присутствующим дали ознакомиться «с некоторыми материалами, которые, кстати, потом будут показаны», чтобы «показать серьезность этого дела».

«И я сделал вывод ... это действительно была серьезная история, с проплаченными деньгами ... с целью убийства Бабченко», - отметил журналист.

Евгений Киселев добавил, что у него «никогда не было особенно сомнений, что моя фамилия там есть».

Напомним, вечером 29 мая полиция сообщила, что журналиста Аркадия Бабченко убили в Киеве выстрелом в спину.

30 мая глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил, что Бабченко жив, а его «убийство» было инсценировано.

Сотрудники спецслужбы задержали организатора покушения Бориса Германа. 31 мая Шевченковский районный суд его арестовал на 2 месяца без права на внесения залога. 

По данным ГПУ, во время разговоров организатор преступления упоминал о списке из 30 человек, которых планируют устранить помимо Бабченко. Поэтому правоохранители решили инсценировать гибель журналиста, чтобы получить этот перечень.

Позже генпрокурор сообщил, что следствие получило список 47 потенциальных жертв, им будет предоставлена охрана.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

19
Теги