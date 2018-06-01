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Шевченковский районный суд в четверг, 31 мая, арестовал подозреваемого в организации покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко Бориса Германа на 2 месяца без права на внесения залога. Об этом объявила судья, передает 112 Украина.  

В ходе судебного заседания  Герман заявил, что не готовил убийство Бабченко, а является участником спецоперации украинских спецслужб по выявлению каналов финансирования российских диверсантов и агентов влияния в Украине. 

«Ко мне обратился очень давний мой знакомый, который сейчас живет в Москве и в процессе общения с ним выяснилось, что он занимается в «фонде Путина» именно организацией беспорядков в Украине. Этот факт был доложен руководству контрразведки, потому что считаю, что это работа контрразведки, а не СБУ», - сказал он. 

По его словам, он был уполномочен «изучать связи, изучать, какие деньги приходят в Украину, кому и через кого, какие политические партии и деятели, какие террористические группы, на каких территориях и кем финансируются, как создаются запасы оружия, какие у них планы».

Прокуроры просили суд избрать меру пресечения в виде содержания под стражей для Германа, защита считала это ходатайство необоснованным. 

В ходатайстве отмечалось, что 6 апреля 2018 года Герман предложил Алексею Цымбалюку убить Бабченко, но тот заявил об этом в правоохранительные органы и был привлечен к спецоперации. 

Спустя 2 дня, 8 апреля, во время встречи Герман передал Цымбалюку 14 тыс. долларов задатка, позже (3 мая) подозреваемый дал ему еще 1 тыс. долларов на приобретение оружия с глушителем.

«29 мая Цымбалюк сообщил Герману о совершении теракта, в результате которого погиб Бабченко», - говорится в ходатайстве.

 Напомним, вечером 29 мая полиция сообщила, что журналиста Аркадия Бабченко убили в Киеве выстрелом в спину.

30 мая глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил, что Бабченко жив, а его «убийство» было инсценировано.

По данным СБУ, убийство журналиста заказали российские спецслужбы. 

Сотрудники спецслужбы задержали организатора покушения. Выполнить задание он предложил своему знакомому – бывшему участнику АТО – за денежное вознаграждение 30 тыс. долларов США. 

Грицак отметил, что задержанный планировал устранить 30 человек на территории Украины. 

Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что мужчина, который по планам российских спецслужб должен был убить Бабченко, будет проходить по делу как свидетель.
ForUm

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