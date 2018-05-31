Благодаря инсценировке убийства российского журналиста Аркадия Бабченко украинским правоохранителям удалось собрать данные о других запланированных терактах.

Об этом заявили в Генеральной прокуратуре Украины, сообщает «Украинская правда».

Там рассказали, что во время разговоров организатор преступления «Г» упоминал о списке из 30 человек, которых планируют устранить помимо Бабченко. Поэтому правоохранители решили инсценировать гибель журналиста, чтобы получить этот перечень.

«Чтобы довести до финальной точки факт заказа и выполнения заказа, а затем получить от заказчика тот же список из 30 человек, должны были инсценировать», - пояснила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

По ее словам, этот список в конце концов получили.

Председатель ГПУ Юрий Луценко уточнил, что инсценированное убийство имело целью «получить больше информации об этом списке во время второго транша оплаты за выполненное убийство».

Также, по словам генпрокурора, фейк должен был помочь «отследить связи организатора с заказчиком после убийства».

Напомним, вечером 29 мая полиция сообщила, что журналиста Аркадия Бабченко убили в Киеве выстрелом в спину.

30 мая глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил, что Бабченко жив, а его «убийство» было инсценировано.

По данным СБУ, убийство журналиста заказали российские спецслужбы.

Сотрудники спецслужбы задержали организатора покушения. Выполнить задание он предложил своему знакомому – бывшему участнику АТО – за денежное вознаграждение 30 тыс. долларов США.

Грицак отметил, что задержанный планировал устранить 30 человек на территории Украины.

Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что мужчина, который по планам российских спецслужб должен был убить Бабченко, будет проходить по делу как свидетель.

Президент Петр Порошенко поручил предоставить журналисту и его семье круглосуточную государственную охрану.