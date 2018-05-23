В Харькове токсикологическая экспертиза не обнаружила опиатов в организме водителя автомобиля «Лексус» Елены Зайцевой, которая была участником аварии с шестью погибшими на улице Сумской.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, соответствующие результаты были обнародованы вчера, 22 мая, во время заседания Киевского райсуда Харькова, передает УНИАН.

«Были обнародованы результаты двух токсикологических экспертиз, которые не обнаружили в организме (Зайцевой. – Ред.) опиатов», - отметили в прокуратуре.

В пресс-службе добавили, что суд завершил исследовать доказательства стороны обвинения. Также суд удовлетворил ходатайство одной из пострадавших о допросе в суде врача, который брал анализы у Зайцевой и писал медицинское заключение.

Следующее заседание суда назначено на 14:00 среды, 30 мая. На этом заседании начнут изучать доказательства стороны защиты.

Как сообщал ForUm, 18 октября 2017 в Харькове на улице Сумской автомобиль Lexus RX 350 въехал в группу людей, стоявших на тротуаре. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 пострадали.

26 октября утром в больнице умерла пострадавшая в ДТП Диана Берченко, таким образом число жертв увеличилось до шести.

За рулем Lexus была 20-летняя Елена Зайцева. 13 декабря она заявила, что признает свою вину и готова нести ответственность.

6 ноября водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову сообщили о подозрении в нарушении ч. 3 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких граждан).

27 февраля в Киевском райсуде Харькова началось заседание по существу дела о ДТП.