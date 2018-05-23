также в разделеМир
Помпео считает, что саммит США-КНДР состоится 7
Трамп: Даже шпион в моем штабе не нашел сговора с РФ 25
Аграмунт вышел из ПАСЕ 52
Германия выдаст Пучдемона Испании 29
В РФ приняли закон о санкциях против «недружественных государств» 59
СМИ: Частный самолет для правопопулистов ФРГ оплатила Россия 48
СМИ: Трамп может отказаться от встречи с Ким Чен Ыном 47
Дамаск впервые за 6 лет перешел под контроль Асада 50
Японский альпинист погиб при восьмой попытке покорить Эверест 90
Великобритания не продлила визу Абрамовичу 266
Мадуро переизбран президентом Венесуэлы 29
Власти Кубы подтвердили гибель 110 человек в результате крушения Boeing 737 70
В результате нападения на храм в Грозном погибли 3 человека 58
Принц Гарри и Меган Маркл поженились 331
Свадьба принца Гарри и Меган Маркл: онлайн-трансляция 241
В Германии готовятся к санкциям США из-за «Северного потока-2» 124
Принц Гарри получил титул герцога Сассекского 58
США обвинили президента Венесуэлы в причастности к наркоторговле 46

На слушании в Европарламенте генеральный директор Facebook Марк Цукерберг извинился за скандал с утечкой данных более 87 млн пользователей и пообещал улучшить систему конфиденциальности в соцсети, сообщает 112 Украина.

«Это была моя ошибка и я сожалею об этом», - сказал Цукерберг, добавив, что соцсеть сделала недостаточно для предотвращения утечки информации, но теперь лучше подготовлена ​​и работает над дальнейшими улучшениями.

Цукерберг сообщил, что для улучшения работы соцсети во время выборов работники компании консультировались с немецкими и французскими политиками. 

«Это один из наших топ-приоритетов - удостовериться, что мы предотвращаем любые попытки вмешаться в выборы, как это сделали россияне в США в 2016 году», - сказал гендиректор Facebook.

Он также пообещал увеличить количество сотрудников Facebook до 10 тыс. человек в 12 странах ЕС. Сейчас в компании работает 7 тыс. людей.

Напомним, скандал разразился после того, как стало известно, что британская компания по анализу данных Cambridge Analytica собрала в 2016 году данные профилей 50 млн пользователей соцсети Facebook без их согласия для использования в американской избирательной кампании.

Основатель Facebook Inc. Марк Цукерберг признал, что компания «допустила ошибку». Он также заявил, что из-за скандала компания проанализирует все приложения, которые имеют доступ к значительному количеству информации пользователей, и ограничит доступ к этим данным для разработчиков.

По данным Facebook, Cambridge Analytica могла получить доступ к данным 87 миллионов пользователей. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги