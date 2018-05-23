На слушании в Европарламенте генеральный директор Facebook Марк Цукерберг извинился за скандал с утечкой данных более 87 млн пользователей и пообещал улучшить систему конфиденциальности в соцсети, сообщает 112 Украина.

«Это была моя ошибка и я сожалею об этом», - сказал Цукерберг, добавив, что соцсеть сделала недостаточно для предотвращения утечки информации, но теперь лучше подготовлена ​​и работает над дальнейшими улучшениями.

Цукерберг сообщил, что для улучшения работы соцсети во время выборов работники компании консультировались с немецкими и французскими политиками.

«Это один из наших топ-приоритетов - удостовериться, что мы предотвращаем любые попытки вмешаться в выборы, как это сделали россияне в США в 2016 году», - сказал гендиректор Facebook.

Он также пообещал увеличить количество сотрудников Facebook до 10 тыс. человек в 12 странах ЕС. Сейчас в компании работает 7 тыс. людей.

Напомним, скандал разразился после того, как стало известно, что британская компания по анализу данных Cambridge Analytica собрала в 2016 году данные профилей 50 млн пользователей соцсети Facebook без их согласия для использования в американской избирательной кампании.

Основатель Facebook Inc. Марк Цукерберг признал, что компания «допустила ошибку». Он также заявил, что из-за скандала компания проанализирует все приложения, которые имеют доступ к значительному количеству информации пользователей, и ограничит доступ к этим данным для разработчиков.

По данным Facebook, Cambridge Analytica могла получить доступ к данным 87 миллионов пользователей.