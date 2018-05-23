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В Днипре из-за аварии на магистральном водопроводе без водоснабжения остались свыше 200 тысяч жителей правобережной и центральной части города, сообщает пресс-служба КП «Днипроводоканал».

Отмечается, что в связи с повреждением водопровода Д-1400 мм, на время проведения ремонтных работ будет наблюдаться снижение давления и перебои в водоснабжении в центральной части города.  

«Перебои в водоснабжении будут ощущать жители и потребители, которые расположены в зоне - на участке от ул. Набережная Заводская - ул. Сичеславская Набережная до парной обочины пр. Дмитрия Яворницкого и от ул. Ударников к спуску Крестьянскому. Жители верхних этажей жилых массивов Победа 1-6 также будут ощущать перебои в водоснабжения», – говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что ремонтно-эксплуатационные службы предприятия делают все возможное для устранения повреждения и восстановления устойчивого режима водоснабжения в максимально сжатые сроки.
ForUm

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