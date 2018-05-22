Адвокат внефракционного народного депутата Верховной Рады Украины Надежды Савченко утверждает, что защищает ее бесплатно.

Таким образом, адвокат Константин Глоба подтвердил слова Савченко о бесплатной защите.

«Мне никто не платит за эту работу, но я не совсем считаю корректным комментировать вопрос оплаты», - сказал защитник депутата, отвечая на вопросы журналистов.

Кроме того, отвечая на уточняющий вопрос, что именно побудило адвоката к бесплатному труду, он повторил: «я не совсем считаю необходимым комментировать данный вопрос. Эту позицию озвучила Надежда Савченко и она есть. Я не буду это комментировать».

Как сообщал ForUm, 23 марта Шевченковский райсуд Киева принял решение о взятии Савченко под стражу до 20 мая без альтернативы внесения залога. Нардеп во время судебного заседания по избранию ей меры пресечения заявила, что начинает голодовку.

Ей инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовления к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

По словам генерального прокурора Юрия Луценко, Савченко лично планировала теракт в стенах Верховной Рады.

Статьи, инкриминируемые Савченко, не предусматривают возможности внесения залога. Ей грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

11 мая стало известно, что от Савченко ушли ее оба адвоката – Олег Соловей и Дмитрий Бугай.

В начале апреля от нее ушел адвокат Виктор Чевгуз.

В ходе заседания суда 14 мая Савченко заявила об отказе от всех своих адвокатов и попросила назначить ей государственного защитника. Ей предоставили адвоката Юлию Ткач.