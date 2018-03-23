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Подозреваемой в подготовке государственного переворота и терактов нардепу Надежды Савченко грозит до 15 лет заключения или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Об этом в Шевченковском суде заявил прокурор Главной военной прокуратуры Александр Банник, передает Украинская правда.

Ходатайствуя об избрании меры пресечения в виде ареста для Савченко, он перечислил статьи, совершение преступлений по которым ей инкриминируют, и отметил, что в случае доказательства вины Савченко грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

«Обстоятельства, дающие право обоснованно подозревать Савченко в совершении правонарушений... подтверждаются приложенными материалами. Это дает достаточно оснований подозревать Савченко в совершении преступлений, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 15 лет или пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой», - сказал Банник.

Как известно, ранее о том, что Савченко может угрожать «высшая мера наказания» говорил генпрокурор Юрий Луценко во время зачитывания представление на Савченко в ВР.

«Для тех, кто якобы проверял бдительность СБУ – проверили, она на месте, - предусмотрено высшую меру наказания», - сказал 22 марта Луценко.

Как сообщал ForUm, 22 марта Савченко сообщили о подозрении и доставили в СБУ.

Ей инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовления к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

Статьи, инкриминируемые Савченко, не предусматривают возможности внесения залога.

По словам генерального прокурора Юрия Луценко, Савченко лично планировала теракт в стенах Верховной Рады.

Он также сообщил, что нардеп обращалась к офицерам Вооруженных сил Украины с просьбой о подготовке терактов против высшего руководства страны.

По информации генпрокурора, к передаче оружия Савченко на оккупированной территории причастны российские военные.

Сама Савченко подтвердила, что покупала оружие у боевиков.
ForUm

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