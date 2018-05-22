также в разделеСтолица
В скоростных поездах до «Борисполя» установят бесконтактные системы оплаты 16
В полиции назвали основные угрозы во время проведения финала ЛЧ 31
Проезд на скоростной электричке из Киева в «Борисполь» обойдется в 80 гривен 29
В пяти озерах Киева нашли кишечную палочку 62
Полицейские во время финала ЛЧ не будут разрисовывать лица в цвета команд 30
В Киеве судят банду, члены которой травили и грабили людей 86
На Крещатике убрали баннеры с логотипом «Газпрома» 122
Болельщиков ЛЧ УЕФА будут встречать силовики с разукрашенными лицами 98
В фан-зоне на Крещатике появились баннеры с логотипом «Газпрома» 108
Киевский клуб отменил концерт Козловского 64
В КГГА опровергли информацию о массовой сдаче билетов болельщиками ЛЧ 53
«Воздушный экспресс» в Борисполь обещают запустить до конца года 74
В столичном Гидропарке произошла стрельба, ранены 2 человека 48
В Киеве на выходных могут закрыть вход на ряд станций метро 67
Киев отметит 250-летие Колиивщины 67
В Киеве стартовало общественное обсуждение повышения тарифов на проезд 64
Скульптуру «Дети, пускающие кораблики» восстановят ко Дню Киева 81
Киевским магазинам рекомендуют свести на нет полиэтиленовые пакеты 37

Компания «ДТЭК Киевские электросети» намерена 23 мая за неуплату отключить от электроснабжения объекты «Киевводоканала», которые не имеют критического влияния на технологический процесс (административные здания, бюветы), сообщает пресс-служба компании. 

«Коммунальное предприятие «АК «Киевводоканал» продолжает накапливать долги за потребленную электроэнергию. Начав год с задолженностью на уровне 142,1 млн грн, коммунальное предприятие за полгода увеличило ее до 228,4 млн грн. Например, в мае из начисленных 56 млн грн (оперативное начисление) было оплачено лишь 45,5 млн, в апреле из 57 млн грн – 13,8 млн, в марте из 59,4 млн – 14,6 млн гривен», – говорится в сообщении.

Отмечается, что энергоснабжающая компания неоднократно обращалась к руководству КП «АК «Киевводоканал» и городской власти с предложениями о способах урегулирования проблемы. О ситуации с долгами «Киевводоканала» проинформированы также Госинспекция по энергетическому надзору за режимами потребления электрической и тепловой энергии в г. Киеве, профильные министерства, правоохранительные органы.

«ДТЭК Киевские Электросети» осознает социальное значение бесперебойной работы столичного водоканала и поэтому отложила уплату части задолженности в размере 70,2 млн грн до декабря 2018 года. Однако настаивает на уплате оставшейся суммы в мае. В связи с жесткими требованиями Энергорынка погасить долги за электроэнергию, «ДТЭК Киевские Электросети» вынуждена усилить контроль над платежной дисциплиной своих клиентов. От своевременной оплаты потребленной электроэнергии напрямую зависит стабильность электроснабжения Киева в целом, модернизация электрических сетей и электрооборудования столице и как результат – качество предоставляемых услуг по электроснабжению. Чтобы минимизировать негативные последствия накопления долга «Киевводоканалом», компания вынуждена отключить 23 мая от электроснабжения те объекты «Киевводоканала», которые не имеют критического влияния на технологический процесс (административные здания, бюветы и т.д.)», – подчеркнули в компании.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги