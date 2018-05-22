Компания «ДТЭК Киевские электросети» намерена 23 мая за неуплату отключить от электроснабжения объекты «Киевводоканала», которые не имеют критического влияния на технологический процесс (административные здания, бюветы), сообщает пресс-служба компании.

«Коммунальное предприятие «АК «Киевводоканал» продолжает накапливать долги за потребленную электроэнергию. Начав год с задолженностью на уровне 142,1 млн грн, коммунальное предприятие за полгода увеличило ее до 228,4 млн грн. Например, в мае из начисленных 56 млн грн (оперативное начисление) было оплачено лишь 45,5 млн, в апреле из 57 млн грн – 13,8 млн, в марте из 59,4 млн – 14,6 млн гривен», – говорится в сообщении.

Отмечается, что энергоснабжающая компания неоднократно обращалась к руководству КП «АК «Киевводоканал» и городской власти с предложениями о способах урегулирования проблемы. О ситуации с долгами «Киевводоканала» проинформированы также Госинспекция по энергетическому надзору за режимами потребления электрической и тепловой энергии в г. Киеве, профильные министерства, правоохранительные органы.

«ДТЭК Киевские Электросети» осознает социальное значение бесперебойной работы столичного водоканала и поэтому отложила уплату части задолженности в размере 70,2 млн грн до декабря 2018 года. Однако настаивает на уплате оставшейся суммы в мае. В связи с жесткими требованиями Энергорынка погасить долги за электроэнергию, «ДТЭК Киевские Электросети» вынуждена усилить контроль над платежной дисциплиной своих клиентов. От своевременной оплаты потребленной электроэнергии напрямую зависит стабильность электроснабжения Киева в целом, модернизация электрических сетей и электрооборудования столице и как результат – качество предоставляемых услуг по электроснабжению. Чтобы минимизировать негативные последствия накопления долга «Киевводоканалом», компания вынуждена отключить 23 мая от электроснабжения те объекты «Киевводоканала», которые не имеют критического влияния на технологический процесс (административные здания, бюветы и т.д.)», – подчеркнули в компании.