Народному депутату Надежде Савченко назначен государственный адвокат - Юлия Ткач.

Об этом стало известно в ходе заседания Шевченковского районного суда, сообщает «Главком».

Напомним, 11 мая стало известно, что от Савченко, подозреваемой в подготовке терактов и свержения государственной власти, ушли ее оба адвоката – Олег Соловей и Дмитрий Бугай.

В начале апреля от Савченко ушел адвокат Виктор Чевгуз.

В ходе заседания суда 14 мая Савченко заявила об отказе от всех своих адвокатов и попросила назначить ей государственного защитника.