также в разделеОбщество
Прокуратура открыла дело из-за видео с «отрезвлением» мужчины патрульными 21
СБУ: Украинских моряков в Ливии задержали из-за махинаций с судном 14
Конкурсная комиссия утвердила 10 кандидатов в члены НКРЭКУ 14
«Buzzfeed»: Принадлежащие русским «МСЛ» и «Патриот» уберут из списка санкций? 30
В Раде предлагают запретить трансляцию матчей ЧМ-2018 43
Российский дипломат рассказал, где находятся члены экипажа «Норда» 53
Дейдей женился во второй раз через неделю после развода 35
В полиции рассказали детали смерти Бобровника 34
Савченко заявляет, что оружие ей давал Парубий 148
Консула Украины в Гамбурге отстранили от служебных обязанностей 86
Экс-солистку «Ночных снайперов» не пустили в Украину 62
На «Широком Лане» строят военный городок нового образца 82
ДТП с детьми: Авиация ГосЧС готова к вылету в Беларусь 38
Украинцев предупреждают о грозах и шквалах 59
СЦКК: Разведение сил у Станицы Луганской снова не состоится 60
Скандал в МИД: Климкин обещает проверить антисемитские высказывания консула 110
Геращенко: Требование боевиков по Рубану усложнит обмен 88
В Житомирской области из поезда выбросили 800 пачек сигарет 59

Народному депутату Надежде Савченко назначен государственный адвокат - Юлия Ткач.

Об этом стало известно в ходе заседания Шевченковского районного суда, сообщает «Главком».

Напомним, 11 мая стало известно, что от Савченко, подозреваемой в подготовке терактов и свержения государственной власти, ушли ее оба адвоката – Олег Соловей и Дмитрий Бугай.

В начале апреля от Савченко ушел адвокат Виктор Чевгуз.  

В ходе заседания суда 14 мая Савченко заявила об отказе от всех своих адвокатов и попросила назначить ей государственного защитника. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

21
Теги