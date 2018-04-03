Адвокат Виктор Чевгуз взял самоотвод по делу народного депутата Надежды Савченко. Об этом он сообщил в Facebook.

«Самоотвод. Не хотел подавать, но...», - написал он, опубликовал заявление.

Согласно документу, Савченко и Чевгуз уже официально расторгли договор о предоставлении правовой помощи.

Заявление направлено в СБУ.

Напомним, 23 марта Шевченковский райсуд Киева принял решение о взятии Савченко под стражу до 20 мая без альтернативы внесения залога. Нардеп во время судебного заседания по избранию ей меры пресечения заявила, что начинает голодовку.

Ей инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовления к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

По словам генерального прокурора Юрия Луценко, Савченко лично планировала теракт в стенах Верховной Рады.

Статьи, инкриминируемые Савченко, не предусматривают возможности внесения залога. Ей грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.