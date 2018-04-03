также в разделеОбщество
Арест судна РФ: ЧФ заговорил о постоянном присутствии в Азовском море 8
Львов приостанавливает отопительный сезон 9
По подозрению в убийстве «беркутовцев» задержан активист Майдана 178
Медведчук назвал главное препятствие для проведения обмена 28
За неделю корью заболели почти 700 человек 12
СБУ задержала подозреваемых в подрыве Мемориала орлят во Львове 27
Сытника и Холодницкого вызвали в Раду 18
Тука: Идентифицированы 1,5 тысячи военных РФ, захватывавших Крым 28
Луценко передал дело Холодницкого Генинспекции ГПУ 23
Рева: Пенсионный возраст не будет повышаться 10 лет 161
«АвтоЕвроСила» требует от Парубия прекратить покрывать Ноняка 37
Холодницкий рассказал, кто установил «жучок» в его кабинете 57
Пасхальная корзина подорожала в полтора раза 31
Холодницкий отказался предоставить ГПУ образцы голоса 36
ФСБ РФ сообщила о задержании украинца 61
Холодницкий просит отстранить его на время расследования 35
Холодницкий утверждает, что ни разу не общался с Трухановым 84
The Times: РФ планировала в 2014 году устроить мятеж в Запорожье 112

Адвокат Виктор Чевгуз взял самоотвод по делу народного депутата Надежды Савченко. Об этом он сообщил в Facebook.

«Самоотвод. Не хотел подавать, но...», - написал он, опубликовал заявление.

Согласно документу, Савченко и Чевгуз уже официально расторгли договор о предоставлении правовой помощи.

Заявление направлено в СБУ.

Напомним, 23 марта Шевченковский райсуд Киева принял решение о взятии Савченко под стражу до 20 мая без альтернативы внесения залога. Нардеп во время судебного заседания по избранию ей меры пресечения заявила, что начинает голодовку.

Ей инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовления к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

По словам генерального прокурора Юрия Луценко, Савченко лично планировала теракт в стенах Верховной Рады.

Статьи, инкриминируемые Савченко, не предусматривают возможности внесения залога. Ей грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

50
Теги