Бывший президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт вышел из ПАСЕ. Об этом на своей странице в Facebook сообщил вице-президент ассамблеи, глава украинской делегации Владимир Арьев.

«Бывший пророссийский президент ПАСЕ Педро Аграмунт вообще вышел из ПАСЕ после введения против него десятилетних санкций за существенные нарушения кодекса поведения. Минус один», – написал он.

Напомним, в конце апреля в ПАСЕ подтвердили коррупционную составляющую в действиях Азербайджана, которые могли влиять на решения, принимавшиеся относительно страны в ПАСЕ.

Бывший президент ПАСЕ, известный своей пророссийской позицией и скандальной отставкой, фигурирует в отчете о коррупции в ПАСЕ как лоббист интересов Азербайджана.

После этого Аграмунта и бывшего докладчика по Украине Жорди Шуклу лишили почти всех прав членов ПАСЕ.