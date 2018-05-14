также в разделеПолитика
Мельничук хочет взять Савченко на поруки 23
НАПК нашло в действиях Дейдея конфликт интересов, он проигнорировал один вызов 17
Парубий поручил срочно подготовить законопроект об антикоррупционном суде ко второму чтению 20
«Иуда, ты сдал всех»: Симоненко на росТВ забросали монетами 334
ЕС ввел санкции против 5 организаторов «выборов» РФ в Крыму 68
Васильковский: Партия «За життя» 9 мая показала, как приобщить молодежь ко Дню Победы 64
Волкеру продлили и расширили полномочия 48
СМИ: Сурков собирается покинуть пост кремлевского куратора Донбасса 76
МИД: Решение Гааги по компенсациям не означает, что Крым – российский 69
МИД: В Европе не понимают, что транзит газа через Украину сдерживает Путина от вторжения 63
Президент подписал закон о пособии в случае гибели иностранцев в ВСУ 33
Луценко: План Путина о «военной прогулке» в Киев сейчас невозможен 159
Мингарелли: ЕС пока не может предложить Украине перспективу членства 43
От Савченко ушли адвокаты 198
ЕС ввел санкции против организаторов «выборов» в Крыму 60
Порошенко: «Нормандскую встречу» стоит провести в начале июня 46
Фомин: Благодаря партии «За життя» украинцы приятно удивили креативом в День Победы 60
Глава МИД Германии зовет министров «нормандской четверки» в Берлин 47

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко (внефракционный) отказалась от всех своих адвокатов и просит суд назначить ей государственного защитника. Об этом она сказала на заседании суда в понедельник, передают Українські Новини.

Суд рассматривает вопрос продления ее ареста еще на 2 месяца.

Депутат на заседании огласила заявление об отказе от всех 4 адвокатов.

«Я небогатый человек. Я не могу позволить себе платных адвокатов и я не хочу влезать в долги», - сказала Савченко.

Она также выразила возмущение тем, что адвокаты позволяли себе публично критиковать ее сестру Веру.

Савченко требует предоставить ей госзащитника.

«Я разрываю сотрудничество со своими адвокатами и прошу предоставить мне бесплатного адвоката», - отметила она.

Судья Павел Слободянюк  сообщил, что в Региональный центр по предоставлению бесплатной правовой помощи в 12:30 направлена заявка на предоставление Савченко госадвоката.

Суд объявил перерыв для прибытия защитника на процесс.

Напомним, 11 мая стало известно, что от Савченко, подозреваемой в подготовке терактов и свержения государственной власти, ушли ее оба адвоката – Олег Соловей и Дмитрий Бугай.

В начале апреля от Савченко ушел адвокат Виктор Чевгуз.  
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги