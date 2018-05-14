Депутат Верховной Рады Надежда Савченко (внефракционный) отказалась от всех своих адвокатов и просит суд назначить ей государственного защитника. Об этом она сказала на заседании суда в понедельник, передают Українські Новини.

Суд рассматривает вопрос продления ее ареста еще на 2 месяца.

Депутат на заседании огласила заявление об отказе от всех 4 адвокатов.

«Я небогатый человек. Я не могу позволить себе платных адвокатов и я не хочу влезать в долги», - сказала Савченко.

Она также выразила возмущение тем, что адвокаты позволяли себе публично критиковать ее сестру Веру.

Савченко требует предоставить ей госзащитника.

«Я разрываю сотрудничество со своими адвокатами и прошу предоставить мне бесплатного адвоката», - отметила она.

Судья Павел Слободянюк сообщил, что в Региональный центр по предоставлению бесплатной правовой помощи в 12:30 направлена заявка на предоставление Савченко госадвоката.

Суд объявил перерыв для прибытия защитника на процесс.

Напомним, 11 мая стало известно, что от Савченко, подозреваемой в подготовке терактов и свержения государственной власти, ушли ее оба адвоката – Олег Соловей и Дмитрий Бугай.

В начале апреля от Савченко ушел адвокат Виктор Чевгуз.