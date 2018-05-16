Соединенные Штаты Америки осуждают строительство и частичное открытие моста через Керченский пролив между Россией и оккупированным Крымом, совершенное без разрешения правительства Украины. Об этом говорится в распространенном 15 мая заявлении пресс-секретаря Госдепартамента Хизер Науерт, передает Радио Свобода.

Внешнеполитическое ведомство отмечает, что Крым является частью Украины, а строительство моста служит напоминанием о готовности России продолжать нарушать международное право.

«Мост представляет собой не только попытку России укрепить незаконный захват и оккупацию Крыма, но и препятствует судоходству, ограничивая размеры кораблей, которые могут пройти через Керченский пролив – единственный путь к территориальным водам Украины в Азовском море», - сказано в заявлении.

США призывают Россию не препятствовать этому судоходству.

В Госдепартаменте напомнили, что США ввели санкции в отношении лиц и организаций, участвующих в проекте строительства Керченского моста, и эти и другие связанные с Крымом санкции будут сохраняться до тех пор, пока Россия не вернет Украину контроль над полуостровом.

Как сообщал ForUm, 15 мая при участии президента РФ Владимира Путина состоялось открытие автодорожной части Керченского моста.

Европейский Союз также раскритиковал частичное открытие Керченского моста.