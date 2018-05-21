также в разделеПолитика
Меркель рассказала Порошенко о переговорах с Путиным 118
Мураев: Водитель троллейбуса обязан пройти медэкспертизу, чем Парубий лучше него? 136
МИД требует от РФ освободить 64 украинских политзаключенных 59
Президент: Культурный империализм РФ был артподготовкой для агрессии 195
Порошенко: Украина уверенно выходит из сферы российского влияния 93
Президент: Большой террор в Украине был продолжением Голодомора 156
В СНГ заявляют, что Украине некого отзывать из органов Содружества 245
Команда спецпрокурора США допросила Артеменко 110
Порошенко одобрил выход Украины из состава уставных органов СНГ 809
Порошенко надеется, что закон о нацбезопасности примут в июне 57
Президент назначил нового главу Хмельницкой ОГА 75
Порошенко: Украина непременно станет членом ЕС 76
Президент анонсировал изменение статуса Крыма в Конституции 224
Порошенко: Законопроект о гражданстве будет доработан в вопросе коллаборационистов 130
Путин: Запуск «Северного потока-2» не предполагает остановку транзита через Украину 80
Пономарев уверен, что Рада не снимет с него неприкосновенность 52
Президент Польши просит ООН направить миротворцев на Донбасс 44
У РФ требуют информацию о ходе выполнения возобновления деятельности Меджлиса 94

Украина подала иск в международный арбитраж по Керченскому мосту. Об этом заявила представитель президента в парламенте Ирина Луценко, сообщает LIGA.net.

«В связи с незаконным строительством Керченского моста, по поручению главы государства, в соответствии с конвенцией ООН по морскому праву, Украина подала в арбитражный трибунал ходатайство о защите суверенных интересов Украины», - отметила она.

Луценко отметила, что вопрос начнут рассматривать до конца 2018 года, а в 2019 году уже можно будет ждать результата.

Как сообщал ForUm, 15 мая состоялось открытие автодорожной части Керченского моста.

Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки и НАТО осудили частичное открытие Керченского моста.

Украина готовит санкционный список компаний-строителей Керченского моста.

Ранее Президент Украины поручил подать в суд на Россию из-за строительства Керченского моста, которое наносит значительный экологический вред.

Ограничения для прохождения судов в украинские порты в Азовском море, которые устанавливает РФ из-за строительства арки Керченского моста, противоречат Конвенции ООН по морскому праву.

Министерства инфраструктуры оценивает прямые убытки от строительства моста через Керченский залив в 0,5 млрд гривен в год. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

167
Теги