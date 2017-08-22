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Ограничения для прохождения судов в украинские порты в Азовском море, которые устанавливает РФ из-за строительства арки Керченского моста, противоречат Конвенции ООН по морскому праву, сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

«Российская Федерация вопреки Конвенции ООН по морскому праву устанавливает ограничения для прохождения судов через Керченский пролив. Так, высота арки будет иметь ограничение в 33 метра над уровнем моря. Кроме того, если раньше проход Керченского пролива был разрешено судам длиной до 200 метров, то теперь Российская Федерация заявляет об ограничении разрешенной длины в 160 метров», – гвоорится в  сообщении.

В министерстве также заявили, что новым требованиям к габаритам судов, по информации Мариупольского порта, не соответствуют по меньшей мере 144 судна, которые заходили в порт в течение прошлого года, что составляет 23% от общего количества. Именно на эти суда приходится 43% грузопереработки порта.

«Установленные ограничения приведут к тому, что в Мариупольский морской порт смогут заходить только суда со сравнительно меньшей полной грузоподъемностью (10 тыс. тонн). Это, в свою очередь, будет влиять на конкурентоспособность порта, поскольку такими судами можно перевозить грузы в пределах Черного и Средиземного морей. На другие континенты - в Азию, Африку и в американские страны перевозка осуществляется судами океанских классов. Поскольку большее по размеру судно позволяет уменьшить стоимость морской перевозки в расчете на одну тонну груза», – подчеркнули в ведомстве.

В МинАТО напомнили, что согласно ст. 44 Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. «государства, граничащие с проливами, не должны препятствовать транзитному проходу и должны соответствующим образом оповещать о любой известной им опасности для судоходства в проливе или пролета над проливом. Не должно быть никакого прекращения транзитного прохода».

Напомним. ранее Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с введением Российской Федерацией запрета судоходства через Керченский пролив в течение августа и сентября 2017 года, связанного со строительством моста, и в очередной раз подчеркивает противоправность таких действий.

Прокуратура Автономной Республики Крым осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту нарушения правил экологической безопасности (ст. 236 УК Украины) субъектами хозяйственной деятельности при строительстве транспортного перехода к полуострову Крым через Керченский пролив, повлекшее тяжкие последствия природной окружающей среде. 

Украина также готовит иск в связи с убытками, понесенными из-за строительства Россией Керченского моста к оккупированному Крыму. 
ForUm

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