Построив Керченский мост, Россия еще раз нарушила суверенитет и территориальную целостность Украины.

Об этом говорится в заявлении представителя ЕС, опубликованном пресс-службой Европейской службы внешних действий.

«Российская Федерация построила Керченский мост на Крымский полуостров без согласия Украины. Это является еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны России», - говорится в заявлении, передает Европейская правда.

Как заявляют в ЕС, целью строительства моста является дальнейшая принудительная интеграция незаконно аннексированного полуострова с Россией и его изоляция от Украины.

В ЕС также отметили, что мост ограничивает проход судов через Керченский пролив в украинские порты Азовского моря.

«Европейский Союз продолжает осуждать незаконную аннексию Крыма и Севастополя со стороны России и не признает это нарушение международного права», - говорится в заявлении.

Как сообщал ForUm, 15 мая при участии президента РФ Владимира Путина состоялось открытие автодорожной части Керченского моста.