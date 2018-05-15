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Президент РФ Владимир Путин принял участие в открытии автомобильной части моста через Керченский пролив.

Путин за рулем КамАЗа возглавил колонну из трех десятков грузовиков, которые испытали мост на прочность, передает РИА Новости.

Путь от Краснодарского края до Керчи занял 16 минут.

«Мост соединил Крым и Краснодарский край и стал самым протяженным в Европе (19 километров), потеснив знаменитый вантовый мост Васко да Гама в столице Португалии (17,2 километра)», - пишет издание.

Автомобильное движение по мосту запустят 16 мая, это на полгода раньше предусмотренного госконтрактом срока.

Движение поездов откроется позже — в 2019 году.

Напомним, Украина готовит санкционный список компаний-строителей Керченского моста.

В Мининфраструктуры заявили, что Украина готовит иск в связи с убытками, понесенными из-за строительства Россией Керченского моста к оккупированному Крыму.

Ограничения для прохождения судов в украинские порты в Азовском море, которые устанавливает РФ из-за строительства арки Керченского моста, противоречат Конвенции ООН по морскому праву.

Президент Украины Петр Порошенко поручил подать в суд на Россию из-за строительства Керченского моста, которое наносит значительный экологический вред.


 
ForUm

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