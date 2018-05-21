Организаторы Лиги чемпионов УЕФА назвали ложной информацию о том, что болельщики мадридского «Реала» и «Ливерпуля» начинают массово сдавать билеты в связи с логистическими проблемами.

Об этом рассказал на брифинге советник заместителя председателя КГГА, главный представитель КГГА по вопросам, связанным с проведением финалов ЛЧ УЕФА Андрей Мирошниченко, передает 112 Украина.

«Разговоры о том, что кто-то сдал билеты… Хотел бы увидеть, где они накопили эти 2 тыс. билетов, не нужных болельщикам. Уже были попытки дозвониться и до «Реала», и «Ливерпуля». Там просто воспринимают это как шутку – что есть свободные билеты, от которых отказываются болельщики», - отметил он.

Он убежден, что все желающие смогут найти способ добраться до Киева и принять участие в этих событиях. По его данным, большинство болельщиков прилетают и улетают в тот же день.

«И это не вопрос Киева или Украины. Это традиция финала Лиги чемпионов. Также происходило в прошлом году. Ночью большинство болельщиков улетают», - подчеркнул Мирошниченко.

Также он уверен, что болельщики не будут иметь проблем с жильем, и сейчас можно найти квартиры на ночь по нормальной цене.

Ранее сообщилось, что около 2 тыс. фанатов «Реала» сдали билеты на финал ЛЧ УЕФА из-за проблем с размещением в Киеве.

Финальный матч Лиги чемпионов 2017/18 состоится 26 мая в Киеве на НСК «Олимпийский». Ожидается, что во время финала Лиги чемпионов в столицу прибудет около 50 тыс. гостей.