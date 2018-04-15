Министерство инфраструктуры Украины отслеживает все компании, работающие на объектах строительства Керченского моста в аннексированном Крыму.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в комментарии Крым.Реалии ТВ.

«Мы отслеживаем все подрядные организации, которые работают на этом объекте и включаем их в санкционный список. Информируем также и другие государства-союзники Украины по включению компаний в черный список. Что касается самой техники, здесь вопрос другой. Если это были прямые контакты, мы реагируем. А если были закупки из третьих-четвертых рук, реагировать сложнее, поскольку это не был прямой контакт с производителем», – сказал министр.

Министр транспорта России Максим Соколов ранее сообщал, что движение грузовиков по строящемуся Керченcкому мосту планируется открыть осенью 2018 года.

Строители Керченского моста приступили к нанесению разметки на дорожное полотно 13 апреля.

О намерении построить переход через Керченский пролив президент России Путин заявил сразу же после аннексии Крыма – в марте 2014 года. Построить мост обещали к 2018 году, сдать в эксплуатацию – летом 2019-го.

Украинская сторона вышла из договора с Россией о строительстве моста в 2014 году – после аннексии Крыма Россией.

Напомним, ранее в Мининфраструктуры заявили, что Украина готовит иск в связи с убытками, понесенными из-за строительства Россией Керченского моста к оккупированному Крыму.

Прокуратура Автономной Республики Крым осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту нарушения правил экологической безопасности (ст. 236 УК Украины) субъектами хозяйственной деятельности при строительстве транспортного перехода к полуострову Крым через Керченский пролив, повлекшее тяжкие последствия природной окружающей среде.

Ограничения для прохождения судов в украинские порты в Азовском море, которые устанавливает РФ из-за строительства арки Керченского моста, противоречат Конвенции ООН по морскому праву.

Президент Украины Петр Порошенко поручил подать в суд на Россию из-за строительства Керченского моста, которое наносит значительный экологический вред.