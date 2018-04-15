также в разделеОбщество
Правозащитник: К Балуху не пускают врачей 12
Из Украины выдворили одного из самых влиятельных в СНГ «воров в законе» 33
Чешский перевозчик запускает рейсы из Закарпатья в Прагу 29
«Укроборонпром» решил судиться с журналом после скандальной публикации 27
КИУ составил рейтинг ТОП-10 абсурдных решений облсоветов 39
Российского рэпера Мота не пустили в Украину 38
Госдеп: Боевики хотят затопить радиоактивную шахту под Донецком 63
Турчинов не исключил точечных АТО после начала ООС 51
Семерак ответил Суркову: Россия – это Карфаген 116
Французская полиция подтвердила задержание руководителя «титушек» 55
13 апреля. Картина дня 80
Киевлянин пытался переслать в Гонконг 24 кило гривен 61
На Волыни высадили экспериментальную плантацию фундука 58
От патриота до адепта «русского мира»: «Мэр» Горловки объявлен в розыск 101
Подольский суд отказался судить главу Госаудита 34
В Украине снова ожидаются заморозки 90
АТО будет переформатирована на операцию Объединенных сил 30 апреля 129
Назначен ректор НАУ 97

Министерство инфраструктуры Украины отслеживает все компании, работающие на объектах строительства Керченского моста в аннексированном Крыму.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в комментарии Крым.Реалии ТВ.

«Мы отслеживаем все подрядные организации, которые работают на этом объекте и включаем их в санкционный список. Информируем также и другие государства-союзники Украины по включению компаний в черный список. Что касается самой техники, здесь вопрос другой. Если это были прямые контакты, мы реагируем. А если были закупки из третьих-четвертых рук, реагировать сложнее, поскольку это не был прямой контакт с производителем», – сказал министр.

Министр транспорта России Максим Соколов ранее сообщал, что движение грузовиков по строящемуся Керченcкому мосту планируется открыть осенью 2018 года.

Строители Керченского моста приступили к нанесению разметки на дорожное полотно 13 апреля.

О намерении построить переход через Керченский пролив президент России Путин заявил сразу же после аннексии Крыма – в марте 2014 года. Построить мост обещали к 2018 году, сдать в эксплуатацию – летом 2019-го.

Украинская сторона вышла из договора с Россией о строительстве моста в 2014 году – после аннексии Крыма Россией.

Напомним, ранее в Мининфраструктуры заявили, что Украина готовит иск в связи с убытками, понесенными из-за строительства Россией Керченского моста к оккупированному Крыму.

Прокуратура Автономной Республики Крым осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту нарушения правил экологической безопасности (ст. 236 УК Украины) субъектами хозяйственной деятельности при строительстве транспортного перехода к полуострову Крым через Керченский пролив, повлекшее тяжкие последствия природной окружающей среде. 

Ограничения для прохождения судов в украинские порты в Азовском море, которые устанавливает РФ из-за строительства арки Керченского моста, противоречат Конвенции ООН по морскому праву.

Президент Украины Петр Порошенко поручил подать в суд на Россию из-за строительства Керченского моста, которое наносит значительный экологический вред.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

19
Теги