также в разделеПроисшествия
В БПП прокомментировали взрыв гранаты во дворе депутата в Измаиле 13
Боевики пытались отбыть поселок на Донбассе: 2 военных погибли, 4 – ранены 44
Двое отравившихся николаевских школьников находятся в реанимации 21
Полиция допускает, что николаевские школьники отравились газом 37
Массовое отравление в николаевской школе: госпитализированы 37 детей 36
Бросивший в людей гранату военный серьезно ранил и свою жену 40
В Николаеве из-за распыления неизвестного вещества попали в больницу 32 школьника 46
Боевики обстреляли Торецк, проводится эвакуация детей 55
На Луганщине взорвали мост 214
На Луганщине возле патруля СММ ОБСЕ прогремел взрыв 46
В Чернигове брат депутата-«радикала» сбил ребенка 37
За сутки боевики совершили 55 обстрелов, потерь среди военных нет 23
На Прикарпатье военный бросил в толпу гранату, ранены 9 человек 90
На Сумщине легковушка столкнулась с микроавтобусом, погибли 2 человека 55
В Черкассах во время драки с ультрас пострадали 17 правоохранителей 102
Во Львовской области на шахте произошел обвал породы 35
Ситуация в зоне ООС обострилась, ранены 3 военных 77
В Днипре возле кафе прогремел взрыв 51

20 мая около 18:00 на областном сборном пункте Тернопольского областного военного комиссариата призывник Бережанского ОГВК, пытаясь самовольно покинуть расположение призывного пункта, предпринял попытку спуститься с пятого на первый этаж здания по карнизу, сорвался и упал на крышу соседнего здания.

Как сообщает пресс-служба военкомата, в результате призывник получил травмы различной степени тяжести.

Наряд по сборному пункту оказал пострадавшему первую медицинскую помощь. В настоящее время призывник транспортирован в больницу. Угрозы его жизни нет.

Военным комиссаром Тернопольского ОИК назначено служебное расследование для выяснения причин, которые привели к данному событию.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги