В НАТО осудили строительство Россией моста через Керченский пролив в оккупированный Крым. Об этом говорится в заявлении заместителя пресс-секретаря Альянса Пирса Казале, сообщает УНИАН.

«НАТО осуждает строительство Россией и частичное открытие моста через Керченский пролив между Россией и Крымом», - говорится в заявлении.

«Крым - это часть Украины, и этот мост является еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины, в том числе ограничением ее навигационных прав (судоходства. – Ред.) в ее территориальных водах», - отмечается в заявлении.

«Россия продолжает демонстрировать четкое пренебрежение к международному праву. НАТО стоит рядом с Украиной, и мы не признаем и не будем признавать незаконную и противоправную аннексию Крыма Россией», - заявляют в Альянсе.

Как сообщал ForUm, 15 мая при состоялось открытие автодорожной части Керченского моста.

Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки также раскритиковали частичное открытие Керченского моста.