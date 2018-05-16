также в разделеПолитика
Президент отозвал законопроект о лишении гражданства за участие в «выборах» в Крыму 73
Передумали: Рада снова отложила вопрос обновления ЦИКа 46
Голодовка Сенцова: Порошенко призвал мир усилить давление на Кремль 78
США отреагировали на открытие Керченского моста 66
ПАСЕ ввела санкции против Аграмунта и бывшего докладчика по Украине 174
Чтобы дожать Россию: Порошенко рассказал о целях встречи с Макроном и Меркель 74
Луценко хочет привлечь к ответственности нардепа Дунаева 49
Порошенко: Керченский мост понадобится оккупантам, когда они будут покидать Крым 91
Савченко требует, чтобы ее возили из СИЗО в Раду и к избирателям 52
Савченко требует госохрану для своих родных 39
В Кремле грозят «ответными мерами» на обыски СБУ в российских СМИ 84
В Госдепе опровергли расширение полномочий Волкера 47
Порошенко предлагает странам ЕС взять шефство над городами Донбасса 42
Нимченко объяснил, почему власть под любым предлогом отвергает стратегию «сшивания страны» Медведчука 88
В Кремле не стали комментировать вероятную отставку Суркова 39
Рада на этой неделе планирует заняться вопросом ЦИК 30
Савченко требует госадвоката 46
Мельничук хочет взять Савченко на поруки 62

В НАТО осудили строительство Россией моста через Керченский пролив в оккупированный Крым. Об этом говорится в заявлении заместителя пресс-секретаря Альянса Пирса Казале, сообщает УНИАН.

«НАТО осуждает строительство Россией и частичное открытие моста через Керченский пролив между Россией и Крымом», - говорится в заявлении.

«Крым - это часть Украины, и этот мост является еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины, в том числе ограничением ее навигационных прав (судоходства. – Ред.) в ее территориальных водах», - отмечается в заявлении.

«Россия продолжает демонстрировать четкое пренебрежение к международному праву. НАТО стоит рядом с Украиной, и мы не признаем и не будем признавать незаконную и противоправную аннексию Крыма Россией», - заявляют в Альянсе.

Как сообщал ForUm, 15 мая при состоялось открытие автодорожной части Керченского моста.

Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки также раскритиковали частичное открытие Керченского моста.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

23
Теги