Шевченковский районный суд Киева продлил действие меры пресечения народному депутату Надежде Савченко в виде содержания под стражей без залога на два месяца, до 13 июля.

Соответствующее решение огласил судья Павел Слободянюк, сообщает Укринформ.

«Суд постановил удовлетворить ходатайство. Продлить действие меры пресечения до 13 июля», - сказал Слободянюк.

Он добавил, что применение меры пресечения в виде взятия на поруки, по мнению суда, не обеспечит надлежащее процессуальное поведение депутата.

Ранее адвокат Савченко Юлия Ткач отметила, что несколько человек готовы взять ее подзащитную на поруки, среди которых – народный депутат Сергей Мельничук, мать и сестра Савченко и ее помощник Татьяна Проторченко.

Сама же Савченко заявила, что содержание под стражей мешает ее работе народного депутата и попросила обеспечить ей возможность работать в Верховной Раде, а также доставлять ее на встречи с избирателями.

«Я никуда бежать не собираюсь. Не вижу смысла держать меня под арестом», - отметила депутат.

Как сообщал ForUm, 23 марта Шевченковский райсуд Киева принял решение о взятии Савченко под стражу до 20 мая без альтернативы внесения залога. Нардеп во время судебного заседания по избранию ей меры пресечения заявила, что начинает голодовку.

Ей инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовления к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

По словам генерального прокурора Юрия Луценко, Савченко лично планировала теракт в стенах Верховной Рады.

Статьи, инкриминируемые Савченко, не предусматривают возможности внесения залога. Ей грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

11 мая стало известно, что от Савченко ушли ее оба адвоката – Олег Соловей и Дмитрий Бугай.

В начале апреля от нее ушел адвокат Виктор Чевгуз.

В ходе заседания суда 14 мая Савченко заявила об отказе от всех своих адвокатов и попросила назначить ей государственного защитника. Ей предоставили адвоката Юлию Ткач.