Народный депутат Надежда Савченко, подозреваемая в подготовке терактов и свержении государственной власти, требует, чтобы ей дали возможность участвовать в работе Верховной Рады и общаться с избирателями по всей Украине.

Об этом она заявила на заседании Шевченковского суда, который рассматривает продолжение меры пресечения для Савченко, передает Украинская правда.

«Обеспечьте мне работу. Есть закон о Верховной Раде. Там есть распоряжение дня народного депутата. Изучите его, прокуроры. Устройте мне доставку каждое утро из СИЗО в ВР. Нельзя конвой под купол – хорошо, стойте ждите, пока я закончу работу. Устройте мне доставку в комитеты», - сказала нардеп.

Она также требует обеспечить ей общение с ее избирателями.

«Есть еще общение с избирателями. У меня нет дней для приема и кабинета. Я езжу по всей Украине и общаюсь с избирателями. Пожалуйста, конвой, предоставьте мне такую ​​возможность. Возите меня. Хотите на автозаке – пусть будет так. Хотите в наручниках – пусть будет так. Довозите меня к людям, я буду общаться и решать их обращения. Потом отвозите меня обратно в СИЗО. Потому что для чего они меня выбирали, чтобы я 2 года отсидела в России и еще сидела?» - сказала Савченко.

Если такой возможности в СИЗО для нардепа нет, то Савченко просит выпустить ее из-под стражи, чтобы она могла выполнять свою работу.

«Предоставьте мне возможность работать в ВР в полном объеме, если будете оставлять под стражей. Или отпускайте – с браслетом или как, но дайте возможность выполнять свою работу», - подытожила Савченко.

Она заявила, что не намерена давить на свидетелей или скрыться от следствия.

Как сообщал ForUm, 23 марта Шевченковский райсуд Киева принял решение о взятии Савченко под стражу до 20 мая без альтернативы внесения залога. Нардеп во время судебного заседания по избранию ей меры пресечения заявила, что начинает голодовку.

Ей инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовления к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

По словам генерального прокурора Юрия Луценко, Савченко лично планировала теракт в стенах Верховной Рады.

Статьи, инкриминируемые Савченко, не предусматривают возможности внесения залога. Ей грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

11 мая стало известно, что от Савченко ушли ее оба адвоката – Олег Соловей и Дмитрий Бугай.

В начале апреля от нее ушел адвокат Виктор Чевгуз.

В ходе заседания суда 14 мая Савченко заявила об отказе от всех своих адвокатов и попросила назначить ей государственного защитника. Ей предоставили адвоката Юлию Ткач.