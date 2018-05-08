Суд в Азербайджане отпустил подозреваемого в избиении нардепа Мустафы Найема Магомеда-Амина Саитова под личное обязательство.

Об этом Украинской правде сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

«Суд в Азербайджане избрал для Саитова личное обязательство, поэтому его отпустили», - пояснила Сарган и отметила, что теперь он появляться по требованию в правоохранительные органы.

Она добавила, что украинская сторона готовит материалы для экстрадиции в Украину подозреваемого в избиении нардепа.

На вопрос, как долго будут готовиться соответствующие документы и когда их должны прислать в Баку, пресс-секретарь ответила: «Сегодня-завтра, возможно, их подготовили и направили еще вчера».

6 мая заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин сообщил, что экстрадиция Саитова из Азербайджана может длиться несколько месяцев.

5 мая глава МВД Арсен Аваков заявил, что Магомеда-Амина Саитова, подозреваемого в избиении Мустафа Найем был задержан в Азербайджане, начато экстрадиционные процедуры.

Напомним, 30 апреля в районе Бессарабской площади в Киеве избили народного депутата Мустафу Найема.

Через некоторое время стало известно, что правоохранители задержали трех человек.

По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции было начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Позже было открыто еще одно производство по статье (Умышленное телесное повреждение средней степени).

1 мая злоумышленникам было объявлено о подозрении. 2 суд отправил их под домашний арест.

По данным прокуратуры, один из нападавших – Магомед-Амин Саитов – улетел в Баку через 2 часа после инцидента.

Ему объявлено подозрение по ч.2 ст.296 (хулиганство, осуществленное группой лиц) и ч.1 ст.122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса. Полиция объявила его в розыск. 5 мая его задержали правоохранители Азербайджана. 7 мая Саитова отпустили на свободу.