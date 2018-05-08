Кроме учеников черкасской школы №8, которые массово начали испытывать головокружение и терять сознание на утренней линейке 8 мая, пострадали также двое военных из автобата, расположенного рядом, сообщает местное издание Vikka

«Им стало плохо, они потеряли сознание. Сейчас проверяется военная часть, однако пока никаких результатов проверок нет», – сообщил журналист издания Вадим Комаров.

По его словам, есть предположение, что это был какой-то газообразный выброс.

«Есть несколько вариантов - выброс из одного из промышленных предприятий или разгерметизация автомобильной цистерны, перевозившей химикаты. Возможно, выброс был еще вчера, но из-за вчерашнего ливня вещества могли осесть на землю. Какая именно из версий подтвердится - выяснят специалисты», - сообщил Комаров.

Напомним, 8 мая в 09:13 поступила информация о том, что на территории общеобразовательной школы №8 во время проведения школьной линейки почувствовали ухудшение самочувствия и начали терять сознание ученики (2-9 классы).

По состоянию на 14:30 в лечебные учреждения Черкасс госпитализированы 53 ученика и 2 учителя. Из них 11 детей находятся в реанимации в состоянии средней тяжести, остальные в удовлетворительном и легком состоянии.

Всего на линейке находились 424 ученика.

По факту массового отравления возбуждено уголовное производство по статье 325 Уголовного кодекса Украины.