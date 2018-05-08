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Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины предупредили в Луганской области заказанный российскими спецслужбами террористический акт в отношении одного из бывших высокопоставленных чиновников судебной системы, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники СБ Украины задокументировали, что российские спецслужбы завербовали украинского гражданина, который отбывал наказание на временно оккупированной территории Донбасса. При их содействии он был освобожден из тюрьмы и согласился выполнять диверсионно-разведывательные и террористические задания на территории Украины.

Сотрудники СБУ установили, что злоумышленник в марте 2018 года получил задание от кадрового офицера спецслужб РФ по осуществлению теракта в отношении представителя украинской судебной системы. Он осуществил углубленное изучение объекта посягательств и разведку по месту жительства, а также получил средства для совершения преступления.

В спецслужбе подчеркнули, что по замыслу российских кураторов, убийство судьи должно было дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Луганской области и подорвать доверие населения к правоохранительным органам.

Оперативники контрразведки совместно с бойцами спецподразделения СБУ «Альфа» задержали злоумышленника при попытке проникновения в частный дом судьи для его физической ликвидации.

Задержанный агент спецслужб РФ также признался в выполнении ряда разведывательных задач, среди которых - видео и фото фиксация места дислокации одной из воинских частей, имеющейся техники и вооружения, отдельных железнодорожных узлов на территории Луганской области, изучение системы безопасности одного из столичных бизнес-центров. За их выполнение злоумышленник получал от представителя спецслужб РФ деньги во время личных встреч в Москве. Сейчас продолжаются первоочередные следственно-оперативные действия.
ForUm

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