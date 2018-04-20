Россия требует от Украины разрешить членам экипажа – гражданам Украины задержанного рыболовецкого судна «Норд» уехать в оккупированный Крым без надлежащих документов.

«Требуем прекратить измываться над российскими гражданами и дать им возможность, наконец, беспрепятственно возвратиться домой, к своим семьям. Наше терпение не безгранично. Оставляем за собой право на жесткие ответные действия», - говорится в заявлении МИД РФ.

В Москве утверждают, что «украинские власти продолжают издевательства над российским экипажем рыболовецкого судна «Норд», пиратски захваченного более месяца назад в Азовском море».

«19 апреля в киевском аэропорту «Жуляны» представители Погранслужбы Украины в очередной раз не пропустили рыбаков – граждан России, предъявивших российские паспорта, на авиарейс в Минск. Их документы под надуманным предлогом были изъяты, а на моряков составлены протоколы об административном нарушении. Хотя ранее в тот же день и из того же аэропорта в Минск по российским паспортам вылетели два члена экипажа судна «Норд», - говорится в сообщении.

В МИД РФ «возмущены циничным произволом, творимым киевским режимом в отношении простых моряков».

Как сообщал ForUm, 25 марта Госпогранслужба Украины задержала в акватории Азовского моря рыболовецкое судно под флагом России.

Экипаж обвинили в нарушении морской границы. На рыбаков составили административные протоколы, им запретили покидать борт. На «Норд», доставленный в порт Бердянска, наложили арест. Капитана Владимира Горбенко задержали отвезли в Херсон.

6 апреля его Херсонский городской суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 35 тысяч 240 гривен. В тот же день адвокаты внесли за него залог. 10 апреля капитан вышел из СИЗО.

Экипаж судна также отпустили на свободу, но им нужно было 10 апреля явиться на допрос в СБУ.

Вечером 7 апреля команда судна на дипломатических автомобилях РФ попыталась покинуть территорию Украины через автомобильный пункт пропуска «Гоптовка» на Харьковщине. В ночь на 9 апреля украинские пограничники не пропустили экипаж судна на территорию оккупированного Крыма.

19 апреля около 06:00 двое граждан Украины, членов судокоманды задержанного рыболовного судна «Норд», обманным путем выехали в Беларусь. Позже в тот же день Госпогранслужба отказала в выезде еще 7 гражданам, которые предъявили аналогичные документы граждан РФ.