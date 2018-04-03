Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров заявляет, что после открытия дисциплинарного производства по жалобе генпрокурора Юрия Луценко и директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника о дисциплинарном проступке специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого он уже не сможет подать в отставку по собственному желанию.

Об этом Українським Новинам сообщил заместитель председателя КДКП Виктор Шемчук.

По его словам, после того как будет открыто дисциплинарное дело, уволиться по собственному желанию до завершения проверки невозможно.

Он также сообщил, что жалоба может рассматриваться до 2 месяцев, но в случае необходимости срок ее рассмотрения может быть продлен еще на месяц.

Шемчук не смог сообщить, на кого расписана жалоба по Холодницкому, ссылаясь на закрытую информацию.

Как сообщал ForUm, ГПУ и НАБУ направили в дисциплинарную комиссию прокуроров жалобы на Холодницкого о совершении дисциплинарных проступков. После чего КДКП открыласоответствующее производство.

Генпрокурор Юрий Луценко обратился в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров по поводу рассмотрения вопроса снятия Холодницкого с должности его заместителя и руководителя САП.

Директор НАБУ Артем Сытник заявил, что основанием для возбуждения уголовного производства в отношении руководителя САП стал «слив» информации фигурантам дела о хищениях в мэрии Одессы.

Холодницкий предостерег, что записи, которые скрыто велись в его кабинете, могут быть использованы для спекуляций против него, но подчеркнул, что об отставке речь не идет.

Глава САП будет настаивать на обнародовании всех записей, на которых основываются эти обвинения.

Холодницкий попросил отстранить его от должности на время расследования.