Сотрудники Службы безопасности Украины задержали двух исполнителей подрыва польского Мемориала орлят на Лычаковском кладбище во Львове, которые также подожгли польский туристический автобус.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ со ссылкой на главу ведомства Василия Грицака.

«По имеющейся информации, финансирование терактов осуществлялось окружением беглого экс-президента под кураторством российских спецслужб», - сообщил глава СБУ.

По его словам, российские спецслужбы не оставляют попыток расшатать ситуацию, в частности в Бессарабии, ранее успешно блокированных СБУ.

«Я хочу почувствовать «пульс», с которым работает управление и способность коллектива отвечать на вызовы, существующие в таком сложном регионе», - подчеркнул Грицак на рабочей встрече с личным составом Управления СБУ в Одесской области.

Напомним, 13 марта около 22:00 неустановленное лицо забросило на клумбу на Лычаковском кладбище возле польского захоронения – мемориала «Львовские орлята» предмет, который взорвался, предположительно – гранату РГД-5. Пострадавших нет, сооружения мемориала повреждений не получили. Правоохранители устанавливают лиц, причастных к совершению преступления.

Исполнителем акта вандализма вблизи мемориала «Львовские орлята» на Лычаковском кладбище во Львове могут быть лица разной национальности, но заказчик один – Россия, сичтает вице-маршалок Сейма, председатель фракции правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) в Сейме Ришард Терлецкий.