Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий хочет, чтобы его отстранили от должности на время расследования дела против него. Об этом он заявил перед допросом в Генеральной прокуратуре, куда пришел сегодня утром, сообщает LIGA.net.

Холодницкий подтвердил, что в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров поданы две жалобы, и говорит, что узнал о них из СМИ.

«Я буду выносить вопрос об отстранении на время расследования от должности. Не боюсь и буду сам ходатайствовать об этом для сохранения объективности, чтобы не было вмешательства в комиссию и работу подчиненных прокуроров», - сказал он.

Глава САП напомнил, что хочет прослушать все записи без монтажа и сравнить их со своими дальнейшими действиями.

Как сообщал ForUm, ГПУ и НАБУ направили в дисциплинарную комиссию прокуроров жалобы на Холодницкого о совершении дисциплинарных проступков. После чего КДКП открыласоответствующее производство.

Генпрокурор Юрий Луценко обратился в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров по поводу рассмотрения вопроса снятия Холодницкого с должности его заместителя и руководителя САП.

Директор НАБУ Артем Сытник заявил, что основанием для возбуждения уголовного производства в отношении руководителя САП стал «слив» информации фигурантам дела о хищениях в мэрии Одессы.

Холодницкий предостерег, что записи, которые скрыто велись в его кабинете, могут быть использованы для спекуляций против него, но подчеркнул, что об отставке речь не идет.

Глава САП будет настаивать на обнародовании всех записей, на которых основываются эти обвинения.