Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий хочет, чтобы его отстранили от должности на время расследования дела против него. Об этом он заявил перед допросом в Генеральной прокуратуре, куда пришел сегодня утром, сообщает LIGA.net.
Холодницкий подтвердил, что в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров поданы две жалобы, и говорит, что узнал о них из СМИ.
«Я буду выносить вопрос об отстранении на время расследования от должности. Не боюсь и буду сам ходатайствовать об этом для сохранения объективности, чтобы не было вмешательства в комиссию и работу подчиненных прокуроров», - сказал он.
Глава САП напомнил, что хочет прослушать все записи без монтажа и сравнить их со своими дальнейшими действиями.
Как сообщал ForUm, ГПУ и НАБУ направили в дисциплинарную комиссию прокуроров жалобы на Холодницкого о совершении дисциплинарных проступков. После чего КДКП открыласоответствующее производство.
Генпрокурор Юрий Луценко обратился в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров по поводу рассмотрения вопроса снятия Холодницкого с должности его заместителя и руководителя САП.
Директор НАБУ Артем Сытник заявил, что основанием для возбуждения уголовного производства в отношении руководителя САП стал «слив» информации фигурантам дела о хищениях в мэрии Одессы.
Холодницкий предостерег, что записи, которые скрыто велись в его кабинете, могут быть использованы для спекуляций против него, но подчеркнул, что об отставке речь не идет.
Глава САП будет настаивать на обнародовании всех записей, на которых основываются эти обвинения.
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