Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что сможет доказать свою невиновность о якобы помощи мэру Одессы Геннадию Труханову, подозреваемому в хищении средств общины.

Об этом он сообщил журналистам в пятницу, передает Украинская правда.

«Я буду настаивать во время рассмотрения этой дисциплинарной жалобы на обнародовании всех записей, на которых основываются эти обвинения», - сказал Холодницкий.

Он отметил, что трижды «переподписывал подозрения» в деле Труханова из-за допущенных в них недостатков.

«Напомню, под подозрением Труханову стоит моя личная подпись», - добавил глава САП.

Он настаивает, чтобы во время расследования этого случая исследовали не только «весь разговор целиком» о Труханове, который записал «жучок», но и действия, которые были совершены после разговора.

«Если ты со злости говоришь, что кого-то прибил бы, то это не значит, что есть покушение на убийство!» - привел пример Холодницкий, намекая, что не всегда сказанное свидетельствует о преступных намерениях.

Он заверил, что обязательно докажет свою невиновность квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров, но только в том случае, если будут демонстрировать не куски разговоров и выхваченные из контекста слова, а все разговоры целиком и действия САП после этого.

Как сообщал ForUm, директор НАБУ Артем Сытник заявил, что основанием для возбуждения уголовного производства в отношении руководителя САП стал «слив» информации фигурантам дела о хищениях в мэрии Одессы.

ГПУ и НАБУ направили в дисциплинарную комиссию прокуроров жалобы на Холодницкого о совершении дисциплинарных проступков.

Генпрокурор Юрий Луценко обратился в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров по поводу рассмотрения вопроса снятия Холодницкого с должности его заместителя и руководителя САП.

Холодницкий предостерег, что записи, которые скрыто велись в его кабинете, могут быть использованы для спекуляций против него, но подчеркнул, что об отставке речь не идет.