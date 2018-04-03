Сегодня стал известен порядок выступлений участников на международном песенном конкурсе «Евровидение-2018», который пройдет в мае в Лиссабоне. Об этом сообщается на сайте конкурса.

Представитель от Украины Melovin выступит под номером 18 – последним во втором полуфинале.

Продюсеры определяют порядок выступлений таким образом, чтобы собрать в полуфиналах разнообразные песни и, таким образом, сделать шоу более зрелищным.

Напомним, «Евровидение-2018» пройдет в столице Португалии – Лиссабоне. Полуфиналы конкурса запланированы на 8 и 10 мая, финал – на 12 мая. Страна будет впервые принимать шоу благодаря прошлогодней победе своего участника Сальвадора Собрала, который стал триумфатором конкурса в Киеве.

По результатам финала национального отбора, который состоялся 24 февраля, на сцене международного песенного конкурса «Евровидение-2018» в Лиссабоне Украину будет представлять Melovin с песней Under the Ladder.