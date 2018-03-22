Главарь «ДНР» Александр Захарченко просил народного депутата Надежду Савченко и Владимира Рубана отдать ему секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова после переворота.

Об этом говорится в материалах Генеральной прокуратуры, обнародованным в четверг, сообщает LB.ua.

«Еще. Просьба Турчинова им лично отдать. Я говорю: просьба будет (нецензурно) проще нам самим с ним разобраться. Ну это была личная просьба этого, Захара, за войну в Донбассе и за все остальное, за его (нецензурно) приказы», - говорила она в разговоре с одним из свидетелей.

Как сообщал ForUm, Савченко сегодня сообщили о подозрении и доставили в СБУ.

Ранее Верховная Рада согласилась на снятие депутатской неприкосновенности, задержание и арест внефракционного народного депутата Надежды Савченко.

По словам генерального прокурора Юрия Луценко, Савченко лично планировала теракт в стенах Верховной Рады.

Он также сообщил, что нардеп обращалась к офицерам Вооруженных сил Украины с просьбой о подготовке терактовпротив высшего руководства страны.

По информации генпрокурора, к передаче оружия Савченко на оккупированной территории причастны российские военные.

Сама Савченко подтвердила, что покупала оружие у боевков.

О подозрениях в адрес Савченко заговорили после спецоперации по задержанию Владимира Рубана. Его также подозревают в подготовке терактов в центре Киева, в частности в Верховной Раде. 9 марта киевский суд арестовал Рубана на 60 суток без права внесения залога. Позже Савченко заявила, что готова взять его на поруки.