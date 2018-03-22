Российский адвокат Марк Фейгин, который защищал Надежду Савченко в российском суде, призвал украинские следственные и судебные органы при избрании ей меры пресечения учесть то, что происходило с ней после 2014 года.

Об этом он сказал в комментарии Укринформу.

«После того как Верховная Рада дала разрешение на арест и привлечение к уголовной ответственности Надежды Савченко, я не могу не отреагировать. Я много раз говорил, что не считаю, что имею право вмешиваться в дела внутри Украины, советовать или критиковать действия власти или оппозиции. Но здесь случай особый – я все же бывший адвокат Савченко и многое сделал для ее освобождения. Мне горько наблюдать за финалом этой истории. Я призываю украинские следственные и судебные органы при избрании меры пресечения учесть все, что происходило с Савченко с 2014 года: тюрьма, освобождение, головокружение от внимания и человеческая глупость», - отметил Фейгин.

Он напомнил, что ранее неоднократно критиковал поведение Савченко после освобождения и «заочно» высказывал ей, что ее действия подрывают усилия по освобождению украинских политзаключенных.

«Она не послушала меня, и вот результат. Надеюсь на гуманность и снисходительность по отношению к Савченко со стороны Украинского государства», - резюмировал адвокат.

Как сообщал ForUm, Савченко сегодня сообщили о подозрении и доставили в СБУ.

Ранее Верховная Рада согласилась на снятие депутатской неприкосновенности, задержание и арест внефракционного народного депутата Надежды Савченко.

По словам генерального прокурора Юрия Луценко, Савченко лично планировала теракт в стенах Верховной Рады.

Он также сообщил, что нардеп обращалась к офицерам Вооруженных сил Украины с просьбой о подготовке терактовпротив высшего руководства страны.

По информации генпрокурора, к передаче оружия Савченко на оккупированной территории причастны российские военные.

Сама Савченко подтвердила, что покупала оружие у боевиков.