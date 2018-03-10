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Народный депутат Надежда Савченко подтвердила информацию о намерении взять на поруки арестованного руководителя Центра освобождения пленных Владимира Рубана. Об этом она заявила в комментарии 112 Украина.

На вопрос журналиста, действительно ли она готова взять Рубана на поруки, депутат ответила утвердительно.

«Я считаю, что этот человек сделал достаточно много добра, чтобы не отрекаться от человека, когда он в беде», – заявила Савченко.

Как сообщал ForUm, глава Центра освобождения пленных Владимир Рубан был задержан 8 марта на линии разграничения в зоне АТО.

Ему вменяют подготовку террористического акта и незаконное владение оружием.

Он отрицает все обвинения.  

9 марта суд арестовал Рубана на 60 суток без права залога.
ForUm

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