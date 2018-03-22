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Задержанный сегодня в Киеве со взрывчаткой в метро оказался участником «Руху нових сил», сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

«Задержанный сегодня правоохранителями с большим количеством взрывчатки на ст.метро «Житомирская» гражданин Украины Тарас Гресик 1990 г.р., оказался активистом пророссийской политически-криминальной группировки Саакашвили и Ко «РНС». Комментарии излишни», - написал он в Facebook.

Как сообщал ForUm, сегодня утром на станции столичного метро «Житомирская» правоохранители задержали пассажира, который вез в рюкзаке тротиловую шашку, пластид, зажги и детонаторы.
ForUm

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