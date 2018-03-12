В Киевском райсуде Харькова допросили подозреваемых в смертельном ДТП, унесшем жизни шести человек, – Елену Зайцеву и Геннадия Дронова. Первой суд вызвал на допрос Зайцеву, сообщает Медиапорт.

Она признала вину и заявила, что помнит момент аварии. Зайцева заявила, что приближаясь к перекрестку улицы Сумской и переулка Мечникова, увидела на светофоре мигающий зеленый, решила, что не успеет затормозить и не стала снижать скорость. В момент столкновения со вторым автомобилем девушка резко нажала на тормоза и повернула вправо. Также Зайцева заявила, что указанные в обвинительном акте обстоятельства соответствуют действительности. Она признала все гражданские иски и пообещала помогать пострадавшим, «когда отбудет наказание».



На вопрос прокурора, где она отдыхала перед ДТП, Зайцева заявила, что была в заведении «Чили», однако спиртного не употребляла. Также она заявила, что не употребляет наркотики, а за день до аварии принимала обезболивающее.

Другой фигурант уголовного производства Геннадий Дронов отказался давать показания. Он принес свои соболезнования. «Хочу принести свои соболезнования. Хочется выслушать полностью свидетелей. Ссылаюсь на статью 63 Конституции Украины (она гласит, что лицо не несет ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников - Ред.)», - заявил Дронов после того, как адвокаты потерпевших закончили задавать свои вопросы подозреваемой Елене Зайцевой.



Как сообщал ForUm, 18 октября 2017 в Харькове на улице Сумской автомобиль Lexus RX 350 въехал в группу людей, стоявших на тротуаре. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 пострадали.

26 октября утром в больнице умерла пострадавшая в ДТП Диана Берченко, таким образом число жертв увеличилось до шести.

За рулем Lexus была 20-летняя Елена Зайцева.

20 октября суд арестовал Зайцеву на 2 месяца без права внесения залога.

Анализ показал присутствие в моче Зайцевой опиатов в момент совершения ДТП. Защита заявила, что девушка принимала успокоительное.

13 декабря Зайцева заявила, что признает свою вину и готова нести ответственность.

6 ноября водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову сообщили о подозрении в нарушении ч. 3 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких граждан). 9 ноября суд арестовал Дронова на 42 суток без права внесения залога.

2 февраля обвинительный акт в уголовном производстве в отношении Зайцевой и Дронова передан в суд.