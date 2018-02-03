также в разделеОбщество
Суд арестовал бывшего «замминистра» Крыма 20
Убийцу бойца АТО в Киеве отпустили по амнистии 15
Глава Пентагона призвал Украину принять закон о нацбезопасности 34
Суд вынес приговор участнику банды псевдодобровольцев 18
«Пули летели над головами»: Патруль ОБСЕ попал под обстрел в ОРДО 24
СЦКК: Донбасс на грани экологической катастрофы 47
Монахи Десятинного монастыря обратились к Трампу с просьбой защитить от погромов радикалов 41
СБУ: Бывшего «замминистра» Крыма «ожидали» на границе 50
Полторак обсудил в Пентагоне передачу оружия Украине 42
2 февраля. Картина дня 60
Объявленный в розыск бывший замглавы «Нафтогаза» пришел в ГПУ 62
Штаб: Катериновка давно подконтрольна Украине 425
В НАБУ заявляют об еще одном деле на Злочевского 34
Кучма дал свой прогноз по дате обмена пленными 43
2017 год в Украине стал одним из самых теплых в истории 25
ГПУ будет ходатайствовать о международном розыске Гужвы 30
Тернопольскому депутату, избившему патрульных, сообщили о подозрении 29
«Донецкоблгаз» ответил на обвинения в саботаже подачи газа Авдеевке 48

Обвинительный акт в уголовном производстве в отношении Елены Зайцевой и Геннадия Дронова по факту ДТП в Харькове, повлекшего гибель 6 и травмирование 5 пешеходов, передан в суд.

«В пятницу, 2 февраля, в производство Киевского районного суда Харькова поступил обвинительный акт в уголовном производстве в отношении Елены Зайцевой и Геннадия Дронова  по ч.3 ст.286 УК Украины», - сообщает пресс-служба суда.

Согласно автоматизированной системе документооборота суда, обвинительный акт разделен на судью Киевского районного суда Харькова Виктора Попраса.

Как сообщал ForUm, 18 октября 2017 в Харькове на улице Сумской автомобиль Lexus RX 350 въехал в группу людей, стоявших на тротуаре. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 пострадали. 

26 октября утром в больнице умерла пострадавшая в ДТП Диана Берченко, таким образом число жертв увеличилось до шести.

За рулем Lexus была 20-летняя Елена Зайцева

20 октября суд арестовал Зайцеву на 2 месяца без права внесения залога. 

Анализ показал присутствие в моче Зайцевой опиатов в момент совершения ДТП. Защита заявила, что девушка принимала успокоительное

13 декабря Зайцева заявила, что признает свою вину и готова нести ответственность. 

Киевский районный суд Харькова продлил ей меру пресечения в виде содержания под стражей до 10 февраля 2018 года.

6 ноября водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову сообщили о подозрении в нарушении ч. 3 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких граждан). 9 ноября суд арестовал Дронова на 42 суток без права внесения залога. 

14 декабря Киевский райсуд Харькова продлил ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток до 10 февраля.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

24
Теги