Обвинительный акт в уголовном производстве в отношении Елены Зайцевой и Геннадия Дронова по факту ДТП в Харькове, повлекшего гибель 6 и травмирование 5 пешеходов, передан в суд.

«В пятницу, 2 февраля, в производство Киевского районного суда Харькова поступил обвинительный акт в уголовном производстве в отношении Елены Зайцевой и Геннадия Дронова по ч.3 ст.286 УК Украины», - сообщает пресс-служба суда.

Согласно автоматизированной системе документооборота суда, обвинительный акт разделен на судью Киевского районного суда Харькова Виктора Попраса.

Как сообщал ForUm, 18 октября 2017 в Харькове на улице Сумской автомобиль Lexus RX 350 въехал в группу людей, стоявших на тротуаре. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 пострадали.

26 октября утром в больнице умерла пострадавшая в ДТП Диана Берченко, таким образом число жертв увеличилось до шести.

За рулем Lexus была 20-летняя Елена Зайцева.

20 октября суд арестовал Зайцеву на 2 месяца без права внесения залога.

Анализ показал присутствие в моче Зайцевой опиатов в момент совершения ДТП. Защита заявила, что девушка принимала успокоительное.

13 декабря Зайцева заявила, что признает свою вину и готова нести ответственность.

Киевский районный суд Харькова продлил ей меру пресечения в виде содержания под стражей до 10 февраля 2018 года.

6 ноября водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову сообщили о подозрении в нарушении ч. 3 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких граждан). 9 ноября суд арестовал Дронова на 42 суток без права внесения залога.

14 декабря Киевский райсуд Харькова продлил ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток до 10 февраля.