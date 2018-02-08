Депутаты Киевского городского совета поддержали переименование станции Киевского метрополитена «Петровка» в «Почайну»

Верховная Рада ввела уголовную ответственность за доведение до самоубийства.

Сегодня, 8 февраля, около 12:30 из района населенного пункта Ушаковка (территория Российской Федерации) был осуществлен провокационный обстрел с применением стрелкового оружия в направлении подразделений, обеспечивающих охрану Государственной границы Украины.

Электронное декларирование доходов чиновников находится под угрозой из-за того, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) фактически не проверяет эти декларации, заявил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник.

В Украине 8-9 февраля вследствие влияния активного циклона ожидаются сложные погодные условия.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон о реинтеграции Донбасса.

Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, взяло в управление помещения медиа-холдинга «Вести» в столичном БЦ «Гулливер». Позже Нацагентство заявило об угрозах неизвестных.

Украине и Венгрии удалось согласовать ключевые позиции относительно урегулирования ситуации, связанной с имплементацией языковых норм закона «Об образовании», заявил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар.

В Израиле сделали первый шаг к признанию Голодомора геноцидом украинцев.

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий считает, что антикоррупционный суд не сможет заработать в 2018 году.

Сегодня вступило в силу распоряжение Нацкомфинуслуг, которым страховым компаниям разрешили заключать договоры автострахования через интернет.

Соломенский районный суд Киева отменил обязательства носить электронный браслет народному депутату Максиму Полякову.

В феврале 2014 года руководители Минобороны, СБУ и ГПУ пытались убедить главнокомандующего ВСУ Владимира Заману направить армию на подавление протестов Евромайдана. Об этом он заявил на допросе по делу о госизмене Виктора Януковича в Оболонском райсуде Киева.