Соломенский районный суд Киева отменил обязательства носить электронный браслет народному депутату Максиму Полякову.

О таком решении суда в четверг рассказал адвокат депутата Петр Бойко.

«Да, суд принял решение снять электронный браслет», - приводит его слова Украинская правда.

«Сегодня суд анализировал риски и понял, что они существенно уменьшились. Осталось проведение экспертиз и получение документов от ФРГ, касающихся Розенблатта, а не Полякова», - сказал он.

«Поэтому суд пришел к выводу, что поскольку остались простые следственные действия, поэтому чрезмерные обязанности не нужны», - добавил он.

Бойко также отметил, что среди обязанностей остались залог, обязанность являться к детективу, прокурору или в суд по первому вызову, не общаться со свидетелями, сдать паспорта органам досудебного следствия и не выезжать за пределы Украины без разрешения.

Он также высказал мнение, что это было последнее продление обязательств Полякову, и скоро будет завершено досудебное следствие, и будут открыты материалы досудебного расследования.

Напомним, Поляков является фигурантом дела относительно незаконной добычи янтаря. Верховная Рада предоставила согласие на привлечение его к уголовной ответственности.

21 июля Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения Полякову в виде залога в размере 304 тысячи грн, обязав его носить электронный браслет. Суд также обязал нардепа сдать все паспорта. Поляков внес залог, однако исполнять решение суда в части ношения электронного браслета тогда отказался.

После этого САП направила в суд ходатайство о взыскании залога Полякова в доход государства в связи с невыполнением им постановления суда от 21 июля.

Одновременно 23 августа Поляков сообщил, что он надел электронный браслет.

6 сентября прокуроры САП внесли дополнения к ходатайству о взыскании с Полякова залога в доход бюджета. В частности, в этом дополнении к ходатайству прокуроры просили суд назначить нардепу новый залог в размере 5 млн грн, поскольку, по мнению стороны обвинения, залог в 304 тысячи грн не обеспечивает выполнения надлежащим образом Поляковым процессуальных обязанностей.

После этого Поляков внес залог в размере 608 тысяч гривен.